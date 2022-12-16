ضبط المتهمين بقتل خفير مصنع زجاج بالسلام أثناء الاختباء في الإسكندرية

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على المتهمين بقتل خفير مصنع زجاج بمدينة السلام، وسرقة 100 ألف جنيه من خزينة المصنع، وجرى اقتيادهم إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتوصلت تحريات الشرطة، إلى أن المتهمين عقب ارتكاب الجريمة وقتل الخفير قاموا بالهروب إلى محافظة الإسكندرية، والاختباء داخل إحدى الشقق السكنية، ولكن سرعان ما تمكن رجال المباحث من كشف غموض الواقعة وتحديد مرتكبيها باستخدام التقنيات الحديثة وبتكثيف التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المصنع، وجرى ضبطهم.

تفاصيل مقتل غفير مصنع زجاج بالسلام

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التى شهدتها منطقة السلام بالقاهرة، فكانت

البداية كانت بورود بلاغ إلى قسم شرطة السلام أول، يفيد بالعثور على خفير بمصنع زجاج بدائرة قسم الشرطة، مقتولا داخل المصنع، وسرقة 100 ألف جنيه من خزينة المصنع، وبالانتقال تبين العثور على جثة «محمد. ف. س» في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بتهمشم في عظام الجمجمة نتيجة ضربة بآلة حادة على الرأس.

التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمصنع

وتبين أن خزينة المصنع مفتوحة ولا توجد بها أموال، وكشفت التحريات عن أن الدافع من القتل هو سرقة خزينة الشركة، وأضافت التحريات أن المتهمين سرقوا مبلغ 100 ألف جنيه من الخزينة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.