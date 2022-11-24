ضبط 6 أسلحة نارية في حملة للأمن العام بدمياط

شنّت أجهزة الأمن، حملة أمنية في دمياط لضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمحكوم عليهم الهاربين، استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة استهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية.

حملات أمنية

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، منها ضبط 6 قطع سلاح ناري عبارة عن «بندقية آلية، وبندقية خرطوش، و4 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة» بحوزة 5 متهمين.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 5 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة «بانجو، وحشيش، وهيروين، وشابو» بحوزة 5 متهمين، وتنفيذ 2353 حكما قضائيا، واتخذت الإجراءات القانونية.