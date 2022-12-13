كل ما تريد معرفته عن شهادات ادخار البنك الأهلي.. تبدأ من 1000 جنيه

يواصل البنك الأهلي المصري، إتاحة الفرص امام جميع المواطنين بالادخار من خلال طرق آمنة وبضمان الحكومة المصرية على جميع مدخرات المواطنين داخل البنك، لذا يواصل يوميا الإعلان عن جميع الشهادات الادخارية لدية، والمتاحة لجميع الفئات.

وتبدأ جميع الشهادات الادخارية المقدمة من البنك الأهلي المصري من 1000، كما أنها ذات أسعار فائدة متميزة ومختلفة عن البنوك الأخرى العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، وذات عوائد شهرية وسنوية وربع ونصف سنوية، وفقا لرغبة المواطنين.

ترصد«الوطن»، خلال السطور التالية، كل ما يتعلق بالشهادات الادخارية الصادرة من البنك الأهلي المصري، وقيمة الفائدة المرتبطة بكل شهادة، إضافة إلى مواعيد صرف العائد.

أنواع الشهادات الادخارية في البنك الأهلي

تختلف قيمة الشهادات الادخارية فى البنك الأهلي، لتناسب جميع الفئات وفق احتياجاتهم المالية، وجاءت كالتالي:

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- الحد الأدنى لشراءها 1000 جنيه لأعلى.

- مدة الشهادة 5 سنوات.

- العائد الشهري 10.25%.

- يمكن الاقتراض بضمانها.

الشهادة البلاتينية

- شرائها تبدا من 1000 جنيه لأعلى.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- العائد الشهري 14%.

- يتيح البنك للمواطنين الاقتراض بضمان الشهادة.

- يحق لصاحب الشهادة الحصول على بطاقات ائتمان بأنواعها.

- لا يمكن استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر على تاريخ الشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- تبدأ من 1000 جنيه لأعلى.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- العائد ربع سنوي بنسبة 11.5%.

- يحق لصاحب الشهادة الاقتراض بضمانها.

- لا يمكن الاسترداد إلا بعد 6 أشهر.