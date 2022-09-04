أفضل 3 شهادات ادخار في البنوك.. العائد يصل إلى 18%

قدمت عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية مجموعة من الأوعية الادخارية، التي تسهم بشكل كبير في منح المواطنين عائد جيد على مدخراهم في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا، إذ تتيح البنوك لحاملي الشهادة التمتع بحق الاقتراض بضمانها، وإصدار بطاقة ائتمان.

سعر فائدة يصل لـ18% على شهادة ادخار أجل 10 سنوات

وبحسب الخبير الاقتصادي بلال شعيب، فإن بنك ناصر الاجتماعي يتيح إمكانية شراء شهادة ادخار بأجل 3 سنوات، بسعر عائد على شهادة الادخار قد يصل إلى 15.25%، فيما تقدم بعض البنوك سعر فائدة يصل لنحو 18% على شهادة ادخار أجل 10 سنوات، مشيرا إلى أنَّ متوسط سعر الفائدة على شهادة ادخار البنوك الثلاثية حوالى 14%.

شهادة ردّ الجميل من بنك ناصر

وتابع «شعيب»، أنَّ بنك ناصر الاجتماعي يطرح لعملائه شهادة ادخار ثلاثية بسعر فائدة يصل إلى 15%، إذ تقدم ميزة الحصول على 14.25% بدورية صرف ربع سنوية، أو 14% يصرف شهريًا، إذ يطرح البنك الشهادة بحد أدنى 1000 جنيه، مشيرًا إلى أنَّ البنك يقدم لكبار السن شهادة «ردّ الجميل»، وهي ادخار ثلاثية يصل سعر الفائدة عليها 15.25% يصرف سنويًا.

شهادة «أمان المصريين» للأفراد المصريين من بنك مصر

وأشار «شعيب» إلى أنَّ هناك شهادة ادخار يصدرها بنك مصر، تحت اسم شهادة «أمان المصريين» للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة، وتصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة، إذ تبلغ مدتها 3 سنوات، مشيرًا إلى أنَّ العائد يصرف نهاية مدة الشهادة بنسبه 13%.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنَّ الشهادة تمنح من يشتريها وثيقة تأمين على الحياة، إضافة إلى الدخول فى بعض المسابقات للفوز في السحب الربع سنوي بقيمة 10 آلاف جنيه.

شهادة ادخار بنك الإسكان والتعمير

وأوضح «شعيب»، أنَّ بنك التعمير والإسكان يتيح شهادة ادخار أجل 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 13.5% سنويًا لدورية صرف العائد الشهرية، و13.75% سنويًا لدورية العائد ربع السنوية، فيما يقدم البنك الأهلي الكويتي شهادة ادخار أجل 3 سنوات بفائدة 13.5% سنويًا بدورية شهرية لصرف العائد.