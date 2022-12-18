تطورات في قضية مقتل شاب بالمعادي على يد صديقه.. و«قانوني» يوضح العقوبة

«كنا بنتكلم في موضوع والكلام شد بينا أووى ولقيته بدأ يتعصب ويغلط جبت سلاح وضربته به لأنه غلط فيا جامد».. هكذا كانت اعترافات المتهم بقتل صديقه بالمعادي أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت إليه تهمة القتل العمد وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بجرح طعني وتوفي أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «حجاجي ح» في العقد الثالث من العمر ومصاب بطعن نافذ في الصدر.

عقب تقنين الإجراءات وسرعة التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وأحد أصدقائه وتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإحضار سلاح أبيض وسدد طعنة نافذة للمجني عليه وقام الأهالي بنقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة فور دخوله المستشفى.

تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمه ضده .

قانوني يوضح العقوبة المتوقعة للمتهم

وفيما يتعلق بعقوبة ارتكاب جريمة القتل العمد طبقًا لقانون العقوبات، أوضح حسن شومان، المحامي بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الفقرة 2 من المادة 234 من قانون العقوبات المصري نصت على: «يُحكم على فاعل هذه الجناية، جناية القتل العمد، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعني أن هناك تعددًا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».