العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها في ظروف غامضة بالمقطم

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة ربة منزل داخل شقتها في ظروف غامضة بالمقطم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

انتداب الطب الشرعي

وقررت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت أخذ عينات من جثة المتوفية وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لبيان إذا كانت تتعاطى المخدرات من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

تفاصيل الواقعة

بداية البلاغ تلقى مأمور قسم شرطة المقطم بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى إيمان في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.