«القاهرة الإخبارية»: الولايات المتحدة تعلن إنشاء مكتب دولي للأمن الصحي

قال رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إنّ جلسات اليوم الافتتاحي للقمة «الأمريكية - الأفريقية» تناولت معظم القضايا التي تهم القارة الأفريقية مثل الأمن والصحة والحوكمة والديموقراطية والحكم الرشيد ومشاركة الشباب الفاعلة في الحكم.

مكتب دولي للأمن الصحي والدبلوماسية الصحية

واوضح «جبر»، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامية رغدة منير في استوديو فضائية «القاهرة الإخبارية» بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أنّ الجلسات ناقشت مسألة الأمن المائي والصحي، مشيرًا إلى أنّ أبرز ما حدث في الجلسات هو وجود مسؤولين مهمين وهم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هارس، ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن.

وأشار إلى أنّ وزير الخارجية الأمريكي، أعلن عزم الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء مكتب دولي للعناية بالأمن الصحي والدبلوماسية الصحية، وسيكافح الفيروسات بشكل عالمي حتى لا يتكرر ما حدث أثناء جائحة كورونا.

تعاون دولي لمكافحة الفيروسات

وأكد أنّه سيكون هناك تعاون دولي لمكافحة الفيروسات بمختلف أنواعها وليس فيروس كورونا فقط، لكن فيروس الإنلفوانزا والإيبولا وغيرها من الفيروسات المنتشرة في القارة الأفريقية.