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«رويترز»: تتوقع ارتفاع صادرات الغاز إلى أوروبا في عام 2023

كتب:

أحمد عادل موسى
03:14 م | السبت 17 ديسمبر 2022
إلهام علييف

إلهام علييف

قال رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم، إنَّ بلاده تعتزم زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي بشكل طفيف إلى أوروبا العام المقبل في الوقت الذي تسعى فيه بروكسل لتعويض انخفاض إمدادات الطاقة من روسيا، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

ارتفاع صادرات الغاز إلى 11.6 مليار متر مكعب

وأضاف علييف، أنَّ صادرات بلاده من الغاز إلى أوروبا سترتفع على الأقل إلى 11.6 مليار متر مكعب العام المقبل من 11.3 مليار متر مكعب هذا العام، وكما أن دولته زودت أوروبا العام الماضي بنحو 8.2 مليار متر مكعب من الوقود.

وأشار علييف، إلى أن إجمالي صادرات أذربيجان من الغاز، من المتوقع أن يرتفع إلى 24 مليار متر مكعب العام المقبل، ارتفاعًا من 19 مليار متر مكعب في عام 2021.

شركة جازبروم تتراجع صادراتها بنسبة 45.1%

قالت شركة جازبروم الروسية العملاقة للطاقة، أمس الأول، إن صادراتها من الغاز إلى الدول غير الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة تراجعت بنسبة 45.1٪ لتصل إلى 97.8 مليار متر مكعب، في الفترة ما بين 1 يناير و 15 ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنَّه إذا خفضت روسيا الحصة الصغيرة من الغاز التي لا تزال تقدمها إلى أوروبا، وانتعش الطلب الصيني على الغاز من أدنى مستوياته الناجمة عن إغلاق كوفيد-19، فقد يواجه الاتحاد الأوروبي عجزًا في الغاز بمقدار 27 مليار متر مكعب في عام 2023.

وبلغ إجمالي استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي 412 مليار متر مكعب في عام 2021، كما وقع زعماء أذربيجان وجورجيا ورومانيا والمجر اتفاقية، اليوم، بشأن كابل كهربائي تحت الماء تحت البحر الأسود لنقل الطاقة الذرية الخضراء إلى أوروبا.

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بقلم أحمد عادل موسى