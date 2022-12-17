هيئة الانتخابات بتونس لـ قناة القاهرة الإخبارية: الاقتراع يسير بسلاسة والمؤشرات إيجابية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا عن الانتخابات التشريعية في تونس، إذ ذكر التقرير أن الانتخابات التشريعية التونسية تسير على نحو سلس حتى الآن، وسجلت مراكز الاقتراع بالعاصمة تونس، مؤشرات إيجابية في الساعة الأولى من انطلاق عملية التصويت، وثمة ساعات طويلة تفصل البلاد عن اختيار من يمثلها في مجلس النواب، وسط تطلعات لبرلمان يلبي طموح الشعب التونسي.

تهيئة الظروف لتسهيل التصويت لذوي الهمم

وأفاد فاروق بو عسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، بأن هناك نسب إقبال عالية من الناخبين توجهوا لصناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أنه جرى تهيئة الظروف لتسهيل عملية التصويت على الناخبين من «ذوي الهمم»، ومن المرجح أن يجري الإعلان عن النتائج بعد التأكد من مدى احترام المرشحين لضوابط الحملة الانتخابية.

وأوضح «بوعسكر»، في تصريحات اليوم السبت، أنّ أكثر من 4500 مركز اقتراع و11 ألفا و300 مكتب فتحت أبوابها في الثامنة صباحا، بسلاسة ودون تسجيل أي مشكلات، موضحًا أن الهيئة وزعت نحو 5 آلاف تصريح لملاحظين وصحفيين محليين وأجانب، بالإضافة إلى ممثلين عن مرشحين.

التونسيون ينتخبون برلمانا يستند إلى دستور جديد

ولفت «بوعسكر» إلى أنه تم تسجيل مشاركة بعثات من المنظمات الإقليمية على غرار الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة كارتر الأمريكية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، توجه الناخبون داخل تونس، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، وسط تطلعات شعبية لبرلمان خالٍ من «الإخوان» و«الحصانة».

يذكر أن التونسيين سينتخبون برلمانًا يستند إلى دستور جديد، تم إقراره بعد استفتاء في يوليو، ووضعه الرئيس قيس سعيد لإنهاء هيمنة حركة النهضة الإخوانية على البرلمان السابق.