تداول 35 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر فى المحافظات المختلفة، نشاطاً فى تداول البضائع وحركة السفن وصولاص ومغادرة وبلغ إجمالى التداول اليوم السبت 35 ألف طن بضائع.

10 سفن متراكية على أرصفة الموانئ

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة اليوم عددها 10 سفن وتم تداول 35000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 900 شاحنة و 52 سيارة

حركة الصادرات والواردات

واوضح البيان أن حركة تداول الواردات اليوم السبت بلغت 6000 طن بضائع ، 513 شاحنة و 50 سيارة فيما سجلت حركة الصادرات 29000 طن بضائع ، 387 شاحنة و 2 سيارة.

وذكر البيان أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وشهد مغادرة السفينة ودليلة و استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس والسفينة SIRAYA WISDOMوعلي متنها 20000 طن فوسفات متجهة الي الهند

تداول 2400 طن بضائع عامة بميناء نويبع

وقد شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع عامة ومتنوعة 200 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة الثلاث سينا وبريدج وايلة .

وقد سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1515 راكب بموانيها.