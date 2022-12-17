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تداول 35 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

كتب:

حمدى عبد الله
03:23 م | السبت 17 ديسمبر 2022
موانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر فى المحافظات المختلفة، نشاطاً فى تداول البضائع وحركة السفن وصولاص ومغادرة وبلغ إجمالى التداول اليوم السبت 35 ألف طن بضائع.

10 سفن متراكية على أرصفة الموانئ

 أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتراكية  على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة  اليوم عددها 10 سفن وتم تداول 35000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 900  شاحنة و 52 سيارة

حركة الصادرات والواردات

واوضح البيان أن حركة تداول الواردات  اليوم السبت بلغت 6000 طن بضائع ، 513 شاحنة  و 50 سيارة فيما سجلت  حركة الصادرات 29000 طن بضائع ، 387 شاحنة  و 2 سيارة.

وذكر البيان أن  ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وشهد مغادرة  السفينة ودليلة  و استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية  ودليلة  وغادرت  السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس والسفينة SIRAYA WISDOMوعلي متنها 20000 طن فوسفات متجهة الي  الهند

تداول 2400 طن بضائع عامة بميناء نويبع

وقد شهد ميناء نويبع  تداول 2400 طن بضائع عامة ومتنوعة 200 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة الثلاث سينا وبريدج وايلة .

وقد سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1515 راكب بموانيها.

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بقلم حمدى عبد الله