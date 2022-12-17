تفاصيل حصول باحثة مصرية على أعلى وسام شرفي من الملكة إليزابيث لخدمتها المجتمع

كشفت الدكتورة داليا الشافعي مصطفى، رئيس الأكاديمية الكندية لتطوير الذات في كندا، تفاصيل حصولها على الميدالية البلاتينية للملكة إليزابيث لإسهاماتها القيمة في المجتمع الكندي للمرة الثانية، قائلة إنها تعتبر الهندسة أسلوب حياة، لذلك التحقت بكلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، وكانت الأولى على دفعتها وعُينت مدرس مساعد وحصلت على الماجستير في الأكاديمية.

حصلت على أعلى وسام من الملكة

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، أنها سافرت كندا للحصول على الدكتوراه في الهندسة الكهربائية، وحصلت على أعلى وسام شرفي «ألكسندر جراهام» من الملكة إليزابيث، على البحث العلمي في المجال الهندسي.

ولفتت إلى أنها نقلت الدكتوراه من الهندسة إلى علم النفس الإرشادي تحت مظلة القيادة والتطوير، والسبب الرئيسي للانتقال من المجال الهندسي لعلم النفس هي الأولويات في حياتها، حيث كانت أولوياتها الدراسة والاجتهاد وترك بصمة لأن والدها كان مؤثر للغاية في عمله وخدمة المجتمع، وبالتالي كان هو المثل الأعلى لها.

التفكير خارج الصندوق

وأشارت إلى أنها تربت في منزل عندما يكون هناك كارثة أو ابتلاء فالجميع يحاول التفكير خارج الصندوق في إعادة ترتيب الأمور، متابعة: «والدتي مرضت وكان لابد أن أجلس معها في المنزل لمراعاتها، كانت أم عظيمة جدا وساندتني بشكل كبير، لذلك قررت إيجاد عمل يخدم المجتمع خلال تواجدها بالمنزل لذلك قررت نقل الدكتوراه من الهندسة لعلم النفس الإرشادي».