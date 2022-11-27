لخريجي الهندسة.. دورة تدريبية مجانية حول طرق الحصول على عمل في ألمانيا

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، دورة تدريبية جديدة للمهندسين الراغبين في العمل بمجال الهندسة في ألمانيا، في إطار جهود وزارة الهجرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتوظيف.

المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل دورة تدريبية جديدة، وتتضمن المنشور: «لو أنت\ي مهندس\ة وعايز تشتغل في مجالك في ألمانيا بس مش عارف\ة تبتدي منين الجلسة دي ليك! الجلسة المخصصة للمهندسين بتشرح سوق العمل في مجال الهندسة في ألمانيا وتناقش كل الخطوات اللازمة والفرص المتاحة للعمل كمهندس\ة وكمان إيه هي المدن الأنسب للمجال ده».

وأشار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، إلى أن التدريب سيكون يوم 28 نوفمبر الساعة 5 مساءً في مقر المركز المصري الألماني، وذلك في شارع 18 مبني 17، بمنطقة سرايات المعادي.

توفير البدائل الآمنة وفرص العمل

المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، جزء من خطة عمل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إذ يحرص على تنوع الدورات التدريبية التي يقدمها للشباب، لتشمل تدريبات التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني، وكيفية بدء مشروع خاص وأساسيات العمل الحر، إضافة إلى تدريبات متخصصة في البرمجة والتسويق الإلكتروني وإدارة المشروعات، بقاعات تدريب المركز بالمعادي.

ويجرى تنظيم بعض التدريبات «أونلاين» لتسهيل الحضور والاستفادة للجميع، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف.