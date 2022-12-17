أكرم حسني يعلن طرح أغنية جديدة في رأس السنة: «السهرة»

أعلن الفنان أكرم حسني، طرح أغنية جديدة في رأس السنة، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته الأخيرة «ستو أنا»، التي طرحها ضمن مسلسله «مكتوب عليا».

أكرم حسني: أغنيتي الجديدة بعنوان «السهر»

وقال أكرم، لـ«الوطن»، إنّ أغنيته الجديدة ستكون بعنوان «السهر»، وستكون مناسبة تمامًا لليلة رأس السنة، وأنه يحب أن يشارك جمهوره بأغنية جديدة؛ لتكون بداية سعيدة له برفقتهم.

وأضاف أكرم، أنّ الأغنية ستكون بشكل ديو فني بينه وبين شخص آخر، لكنه رفض الإفصاح عن الشخص أو شكل التعاون.

كان أكرم حسني، قد نشر مؤخرًا مقطع فيديو خلال وضع بصمته في جدار المشاهير، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها: «تشرفت بوجود بصمة يدي على جدار الشهرة في بوليفارد الرياض».

أكرم حسني وضع بصمته فى بوليفارد

وينضم أكرم حسني إلى الفنانين الذين وضعوا بصماتهم على جدار الشهرة؛ ومنهم شاروخان، ماجد المهندس، يحيى الفخراني، إليسا، أنغام، محمد هنيدي، بيومي فؤاد، محمد عبده، محمد حماقي، راشد الماجد، تامر حسني، الشاب خالد وغيرهم.