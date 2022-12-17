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رئيس شركة استثمار لقناة الحياة: مجلس الوزراء يطرح المعلومات بشفافية

كتب:

محمد عزالدين
08:04 م | السبت 17 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قال الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة أيفولف للاستثمار، إن طرح مجلس الوزراء للمعلومات المتوافرة بشفافية من الأشياء المحمودة، نظرا لأنّ أسوأ شيء في الأسواق هو الغموض أو تحكم الإشاعات في الموقف، وبالتالي الشفافية مهمة للغاية.

وأضاف «الترجمان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنّه مما لاشك فيه أنّ الأسواق في العالم ومصر تمر بمرحلة في اضطراب كبير، ما ينعكس في مرحلة من المراحل بنوع من عدم اليقين في بعض الأمور.

وتابع: «اعتقد في مصر يوجد أحيانا مبالغة في التعامل مع الموضوعات، لكن أعتقد بأنّ الفترة المقبلة، إذا بدأت الحكومة في تنفيذ ما أعلنته بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مبني على شفافية كاملة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص سيحل الكثير من المشكلات والتساؤلات التي تدور في أذهان الكثيرين».

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بقلم محمد عزالدين