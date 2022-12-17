محلل سياسي لقناة الحياة: مجتمع الأعمال الأمريكي انبهر بما يحدث في مصر

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استثمر نجاح مؤتمر المناخ في شرم الشيخ خلال مشاركته في القمة الأمريكية الأفريقية، فتحدثت مصر بقوة لقادة العالم والولايات المتحدة، بأنّ الموضوع لا يتعلق بمساعدة أفريقيا، ولكن بشراكة بين العالم والقارة السمراء، ودفع تعويضات لها عما لحقها من أضرار من الدول الصناعية الكبرى.

فرصة للقاء دوائر صنع القرار

وأضاف «شرقاوي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنّ القمة الأمريكية الأفريقية كانت فرصة جيدة جدا للقاء الرئيس السيسي بدوائر صنع القرار بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن الرئيس السيسي التقى ممثلي مجموعة محبي مصر في الكونجرس الأمريكي، والتقى مع رؤساء الجاليات والجمعيات اليهودية بأمريكا، وهو لهم دور كبير في تشكيل السياسة الأمريكية، كما تقابل مع مجتمع الأعمال الأمريكي، لوضع وخلق فرص استثمارية لمصر.

وأشار إلى أنّ مجتمع الأعمال الأمريكي انبهروا بما يحدث في مصر من مشروعات وبنية تحتية، وأصبحت «مصر جديدة» بالفعل، وهذا سيكون له دور كبير في جذب الاستثمارات.

زيادة التبادل التجاري

وأشار إلى أنّ المرحلة المقبلة تتمثل في استثمار ما تم من لقاءات، وزيادة حجم التبادل التجاري، وهو ما وعد به الرئيس الأمريكي جو بايدن وزيادة الأنشطة الاستثمارية في مصر.