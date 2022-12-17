تفاصيل افتتاح المنتدى الثالث من برلمان شباب شرق الدلتا في الشرقية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، افتتاح المنتدى الثالث من برلمان شباب شرق الدلتا والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي محافظ الشرقية والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة 1000 شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب بمحافظات «الدقهلية - المنوفية - دمياط - الشرقية» تحت شعار «العبور إلى المستقبل» وذلك بقاعه الاجتماعات الكبرى بجامعة الزقازيق.

أكد محافظ الشرقية أن برلمان الشباب يأتي في إطار حرص القياده السياسية على مشاركة الشباب في صنع القرار وبناء رابط بين مؤسسات الدولة والشباب والاستفادة من آرائهم وأفكارهم الطموحة في بناء وتنمية المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك تعزيز قيم الانتماء للوطن وتحمل المسؤولية المجتمعية.

أضاف محافظ الشرقية أن المنتدى يتضمن عدة محاور رئيسية هامة حول التوعية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأثرها المجتمعي والمعيشي على المواطن المصري ومناقشة المقترحات والقضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية مابعد cop27 بجانب مناقشة ملف تطوير العشوائيات والطرق الجديدة وكذلك استعراض عدد من المشروعات القومية بنطاق كل محافظة من المحافظات المشاركة بجانب التعرف على أفكار الشباب وزيادة الترابط فيما بينهم وتعزيز قيم الانتماء للوطن والمسئولية المجتمعية.

وخاطب محافظ الشرقية الشباب قائلاً أن الاستقرار والتقدم الذي تشهده الدولة المصرية في السنوات الاخيره لم يأتي إلا بعد أن خضنا سويا معارك عديدة للإصلاح الاقتصادي وكان سلاحنا الإصرار والتحدي والعزيمة القوية فمسيرتنا قائمه علي الشفافية والمصارحة في اداره ملفاتنا فلقد حرصت علي أن تكونوا دائما رفقاء لنا في تفقد وتنفيذ المشروعات القومية والخدمية حتي تروا حجم الجهد المبذول من الدولة المصرية كي تبني لكم مستقبلاً أكثر استقراراً وازدهاراً.

وقال محافظ الشرقية إن مسيرة الإصلاح الإقتصادي التي تضعها الدولة المصرية ونقوم نحن بتنفيذها بالمحافظات ما هي إلا لبناء مستقبل ابناءنا واحفادنا والأجيال القادمه ولتظل مصر دائما خفاقة مرفوعة الراية والقامة أمام العالم أجمع .

وخلال فعاليات المنتدى سرد عدد من أعضاء برلمان الشباب والطلائع حكاياتهم وتجاربهم الشخصية والنجاحات التي حققوها ليستفيد منها أقرانهم من الشباب بالإضافة إلي تقديم كلمات لممثلي المحافظات المشاركة من الشباب.

فعاليات المنتدى

تضمنت فعاليات المنتدى جلسه حوارية مع وزيرا الشباب والرياضة والتنمية المحلية ومحافظي الشرقية دمياط والدقهلية أدارها الأستاذ محمود جابر المتحدث الرسمي لبرلمان شباب الشرقية مع الشباب تم خلالها قيام أعضاء برلمان الشباب بتوجيه الاسئله للحضور لخلق جو من التفاعل بين الشباب والتنفيذيين بعد إن أصبح الاهتمام بالشباب سياسة واضحة وركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها نحو بناء الإنسان المصري.

ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية أن التنمية الشاملة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ترتبط ارتباطا وثيقًا بالشباب ودورهم الهام في النهوض بحاضر الوطن ومستقبل، والحرص على دعمكم والاستماع لآرائكم عن كثب والعمل على بلورتها وتنفيذها علي أرض الواقع.

الشباب يعيش الآن أزهى عصور التمكين

بينما أوضح وزير الشباب والرياضة أن الشباب يعيش الآن أزهى عصور التمكين الحقيقي له، وبفضل القيادة السياسية وإيمانها العميق بهم، فقد انتقل الشباب من مقعد المشاهد والمستمع إلى مقعد المشاركة الحقيقية في صنع القرار وبناء جسراً من الثقة وكسر العزلة بين الشباب ومؤسسات الدولة.

وفي نهاية المنتدى قدم محافظ الشرقية لوزيري الشباب والرياضة والتنمية المحلية ومحافظي دمياط والدقهلية دروعاً تذكارية تحمل شعار المحافظة تقديراً لدور كل منهم في الارتقاء بمنظومة العمل بالمحليات وإحداث نقلة نوعية بها لتحقيق رضا المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وكذلك تطوير ورفع كفاءة المنشآت الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية.