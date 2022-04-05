توصية بإنشاء مقر برلماني لعقد جلسات برلمان الشباب والطلائع بالقليوبية

أوصى اليوم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بإنشاء مقر برلماني لعقد جلسات برلمان الشباب والطلائع بالقليوبية، وذك خلال الاجتماع مع مسؤولي البرلمان والتعليم المدني بالإدارات الفرعية بحضور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب، وعبدالله شعبان مدير ادارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، والدكتورة سارة طه معاون المديرية للشباب.

نشر الوعي بين الشباب

أشاد الصبروط بالكوادر البرلمانية ودورها في نشر الوعي بين الشباب والطلائع، مشيرا إلى أن إنشاء مقر دائم لبرلماني الشباب والطلائع بالمديرية يحقق تطلعاته لرؤية جديدة للبرلمان، بالإضافة إلى إنشاء مقر في كل إدارة فرعية بواقع 8 مقرات لعمل ورش عمل للشباب، وجلسات برلمانية.

تطوير أداء البرلمان

كما شدد على ضرورة تطوير أداء البرلمان بصورة مستمرة، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية وتركيزها على إعادة الثقة المتبادلة بين الشباب والدولة وفقا لتوجهات ورؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، متابعا «فعلاقتنا بالشباب علاقة تفاعلية بالتدريب والتأهيل بالإضافة إلى تطلعه لحضور جلسات برلمانية لتنمية الوعي السياسي، وترسيخ قيم الديمقراطية، ودعم روح المشاركة وتنمية القدرة الحوارية لدى الشباب، حرية التعبير عن الرأي وقبول الرأي الأخر في إطار ديمقراطي منظم.

واضاف أن جلسات المحاكاة تتناول العديد من القضايا الشائكة المهمة التي تؤثر على وعي وثقافة الشباب والطلائع وتنمي الحس الوطني لديهم كما استمع للشباب والمشكلات التي تعوقهم وعدد من الأفكار الجديدة والمبادرات الشبابية.

في سياق آخر، تستكمل مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تنفيذ مبادرة "«بنكمل بعض»، وذلك بإنشاء ملعب رباعي بنادي مسطرد بإدارة شبرا الخيمة حيث تم الاستفادة من خارج النجيلة الصناعي من مركز شباب أبو المنجا شبرا عند عملية الإحلال والتجديد الملعب، فالمبادرة تقوم على التكاتف والتعاون بين مراكز الشباب فى نفس الإدارة أو فى إدارات الفرعية مختلفة.

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن المبادرة تقوم على استغلال النجيلة الصناعي التي تخرج من إحلال وتجديد بمراكز شباب، فيستخرج منها أفضل الأجزاء الصالحة لاستثمارها في تكوين وبناء ملعب آخر في مركز لا يوجد عنده المساحة لملعب قانوني أو خماسي، دون إمكانيات مادية لذلك ليتم توفير مبالغ مالية طائلة على الدولة.