مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»: أمريكا تحاول تقييد وصول الشركات الصينية للتكنولوجيا

قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، إنّ الهدف من قرار الولايات المتحدة الأمريكية، المتعلق بإجراءات إجراءات الرقابة على تصدير الرقائق الإلكترونية، تقييد وصول الشركات الصينية إلى التكنولوجيا الأمريكية التي تستعمل أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية المصنّعة في تايوان.

وأضاف عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الأضرار الجانبية التي تترتب على ذلك، وتعود بالضرر على الولايات المتحدة، منها أن تايوان المزود الرئيسي للشركات الأمريكية بالرقائق الإلكترونية.

الضين قد تلجأ لإغلاق أو تدمير مصانع الرقائق التايوانية

وبحسب رؤية الصين فإن تايوان تعد جزءًا من الصين، وهو ما قد يدفع الصينيين إلى إغلاق أو تدمير مصانع الرقائق التايوانية، وفى هذه الحالة سيعم الضرر العالم أجمع وعلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص.

فيما قال إياد بركات، خبير التكنولوجيا الرقمية، لـ«القاهرة الإخبارية» في الشأن ذاته، إن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لإعادة توطين صناعة الرقائق إلى أراضيها.

وأضاف أن الولايات المتحدة لديها خطة لدعم شركة «إنتل»، وبعض الشركات الأمريكية الأخرى لبناء مصانع الرقائق داخل الولايات المتحدة.

أمريكا تحاول أن تسبق الصين في التكنولوجيا والصناعات التقنية

وذكر أن الولايات المتحدة تحاول دائمًا أن تسبق الصين في التكنولوجيا والصناعات التقنية للحفاظ على قوتها مقابل الصين.

وأوضح أن هناك نوعان من الرقائق؛ نوع عادى ونوع متطور جدًا ولا تمتلكه الصين، حيث إن تلك الرقائق تُصنّع في شركة هولندية واحدة على مستوى العالم، وهى مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية.