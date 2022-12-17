خبير دولي لقناة القاهرة الإخبارية: الأزمة الاقتصادية العالمية لم تبدأ بعد

قال الخبير الاقتصادي الدولي، طلال أبوغزالة، إن المرحلة الحالية هي أصعب مرحلة في العالم، والأزمة الاقتصادية العالمية لم تبدأ بعد، وما يحدث الآن، نعمة بالنسبة لما هو قادم، فالقادم أسوأ.

الهيمنة الأمريكية في نهايتها

وأضاف «أبوغزالة»، خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن هناك صراعًا بين العملاقين: الصين والولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة والهيمنة على العالم.

وأوضح أن الهيمنة الأمريكية الحالية على العالم في نهايتها، والولايات المتحدة اعترفت بأنها أمام تحد بوجود الصين، بينما روسيا هي طرف وجزء من العملاق الصيني، ومن يعتقد بوجود خلاف أو تفرقة بين الصين وروسيا خاطئ، فهما ليسا حليفان ولكن شريكين.

بريطانيا الحليف الحقيقي لأمريكا

ولفت أن الشراكة الحقيقية في العالم هي شراكة الصين مع روسيا، وشراكة أمريكا مع بريطانيا وليس الاتحاد الأوروبي أو دولة أخرى، وذلك منذ الحرب العالمية الثانية، عندما تنازلت بريطانيا لأمريكا عن عملة الإسترليني كعملة احتياط.