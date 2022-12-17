ننشر أسماء 12 مصابا من عائلة واحدة في حادث قنا.. بينهم رضيعان

ينشر «الوطن» أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ميكروباص، على الطريق الصحراوي الشرقي، بجوار كمين كرم عمران، في قنا، بعدما توفيت ربة منزل، ليصبح الإجمالي، جثة و12 مصابا جميعهم من عائلة واحدة.

حادث قنا اليوم.. أسماء المصابين في تصادم سيارتين بقنا

وبحسب بيان مرفق إسعاف قنا، فإن حادث قنا اليوم أسفر عن مصرع سيدة مجهولة الهوية، وإصابة 12 شخصا من بينهم رضع وأطفال، وهم كالآتي: شاذلية الشاذلي عبدربه، 48 عامًا، وشقيقتها، نورة الشاذلي عبدربه، 40 عامًا، وخالد عبدالمجيد علي أحمد، 40 عامًا، وأحمد عبدالحافظ درويش، 25 عامًا، وإسراء عبدالحافظ درويش، 22 عامًا، وأنس محمد غریب رضيع 8 أشهر، وشقيقه آدم محمد غريب رضيع 8 أشهر، وجيهان أحمد ربيع، 42 عامًا، ورجب إبراهيم رجب، 60 عامًا، ومحمد السيد محمد، 35 عامًا، وجمال أبوزيد اسماعيل، 53 عامًا، ورجب سعيد غريب 30 عامًا، جميعهم من عائلة واحدة.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام بواسطة 10 سيارات إسعاف.

حادث قنا بجوار كمين كرم عمران

وتلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغاً يفيد مصرع، سيدة، مجهولة الهوية وإصابة 12شخاص جميعهم من عائلة واحدة، خلفية تصادم سيارة ربع نقل مع ميكروباص، على الطريق الصحراوي الشرقي، بعد كمين كرم عمران، في قنا.

وتبين أن الميكروباص كان قادما من محافظة الأقصر، وخلال العودة إلى قنا اصطدمت بسيارة ربع نقل، حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.