محافظ المنيا يوجه بإنشاء كوبري مشاة بقرية العباسية في مغاغة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنشاء كوبري مشاة لسهولة عبور المواطنين لمقر الوحدة الصحية والتضامن الاجتماعي بقرية العباسية التابعة لمركز مغاغة، للحصول على الخدمات الخاصة بهم.

إنشاء وحدة إطفاء وسوق نموذجي وموقف سيارات

جاء ذلك خلال تفقد محافظ المنيا، للمشروعات الجاري تنفيذها بقرية العباسية والتي شملت الأعمال الانشائية للوحدة الصحية ووحدة التضامن الاجتماعي، كما تفقد المحافظ وحدة الإطفاء والسوق النموذجي وموقف السيارات بقرية أبا البلد، بالإضافة لمتابعة أعمال نهو مجمع الخدمات الزراعي ووجه بإنهاء أعمال التطوير والتجميل بمحيط المجمع.

تابع المحافظ نسب إنجاز المشروعات التي يجري تنفيذها بقري مركز مغاغة، ضمن الجولات الميدانية الأسبوعية، لمتابعة مستجدات أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للوقوف على الاحتياجات الفعلية ونسب ومعدلات التنفيذ على ارض الواقع، لتحقيق الأهداف المطلوبة وتعظيم الاستفادة من المشروعات المطروحة ضمن فعاليات المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لوصول جميع الخدمات لكافة القري.

ضم قطعة أرض لمشروع إنشاء الموقف

كما أجرى «القاضي»، معاينة على الطبيعة لقطعة أرض بجوار موقف السيارات بقرية أبا البلد، حيث وجه بضم قطعة الأرض لمشروع انشاء الموقف لزيادة الطاقة الاستيعابية من السيارات، بالإضافة لإنشاء سور بمحيط المشروع.

كما تفقد محافظ المنيا خلال جولته الأعمال الإنشائية لمستشفي مغاغة المركزي، والتي تقام على 18 ألف متر، بالإضافة لتفقد الأعمال الانشائية للوحدة الصحية بقرية الشيخ زياد.

والتقى المحافظ، مع عدد من أهالي القرية للاستماع إلى شكواهم وآرائهم ومقترحاتهم في المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة.

رافق المحافظ خلال الجولة، خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مغاغة، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، العميد أنور عدلي المدير التنفيذي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مهندسي جهاز التعمير، مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي.