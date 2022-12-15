جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب عدد من الأقراص الدوائية

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة الدكتور هشام شرارة مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار الغردقة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص الدوائية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

إخبارية مقدمة من البحث الجنائي

البداية كان التحرك على الإخبارية المقدمة من البحث الجنائي تفيد محاولة إحدى الراكبات المغادرة إلى بولندا على رحلة طائرة «فلاي إيجيبت» لتهريب كمية من أقراص الأدوية البشرية.

وكلف إبراهيم الطيب المشرف على صالة السفر بسام يحيى مأمور الجمرك بصالة السفر بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود عدد 6600 قرص من الأدوية البشرية داخل حقائبها.

اتخاذ الإجراءات القانونية

قرر عبد العال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 36 لسنة 2022، وتحريز المضبوطات بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، لمخالفة الواقعة لقانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط محاولات التهريب الجمركي.