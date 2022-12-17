يوسف الحسيني: مصر زودت الدعم للسلع التموينية بمقدار 117%

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن صندوق النقد الدولي طلب مد شبكة الحماية الاجتماعية، وتعزيز عدد الأسر المستفيدة من خدمات تكافل وكرامة، متابعا «الصندوق يتطلب خطة واضحة لتطوير الوضع الاقتصادي، وطلب إن شبكة الحماية الاجتماعية، تغطي 5 ملايين أسرة إضافية، لمن يغطيهم حاليا».

البرنامج الاقتصادي المقدم للصندوق

أوضح «الحسيني»، خلال تقديمه برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى من التليفزيون المصري، أن البرنامج الاقتصادي المقدم للصندوق، يتضمن نظام التأمين الصحي الشامل، ودعم أصحاب البطاقات التموينية، لافتا إلى أن مصر زودت الدعم للسلع التموينية بمقدار 117%، بالإضافة لحماية القوة الشرائية لمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات، من خلال العمل على السيطرة على الأسعار ومواجهة جشع التجار.

الصندوق هدفه استمرار نمو الاقتصاد المصري

وتابع الحسيني «صندوق النقد الدولي طالب باستمرار برنامج الاصلاح الاقتصادي مع تحقيق فائض أولي في الموازنة، بما يؤكد أن الصندوق هدفه استمرار نمو الاقتصاد المصري، وثبت ده في نجاح التجربة في 2016 بخفض معدلات البطالة»، مضيفا أن الصندوق طالب بتحسين كفاءة الإنفاق في الموازنة العامة، وزيادة الإنفاق في التنمية البشرية مع توسيع تمويل مظلة الحماية المجتمعية.

متوسط معدل النمو الحقيقي

وأشارالإعلامي يوسف الحسيني إلى أن متوسط معدل النمو الحقيقي في 2015 قبل التعاون مع الصندوق كان 3.9% وبعد التعاون مع الصندوق في 2020 اصبح المعدل 4.8%، وفي عام 2022 وصل المعدل إلى 5% في الناتج المحلي الإجمالي، أما معدل التضخم في الفترة من 2013 إلى 2015 كان 10.3%، وأصبح في 2020 بعد أزمة كورونا 8.4%.