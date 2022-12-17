«كييف»: القوات الروسية أطلقت 98 صاروخا على البنية التحتية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن القوات الروسية شنت أمس الجمعة هجومًا صاروخيًا على البنية التحتية المدنية والطاقة في أوكرانيا، مشيرة إلى إطلاق «موسكو» 98 صاروخًا باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ المتعددة أكثر من 65 مرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون في أوكرانيا، إن حوالي 9 منشآت لتوليد الطاقة في مدينة «خاركيف» شمال شرقي البلاد، تعرضت للقصف جراء إطلاق القوات الروسية 76 صاروخا علاوة على ضربات جوية نفذتها بطائرات بدون طيار «مسيرات» في جميع أنحاء أوكرانيا، فيما أشارت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إلى معاناة المدينة الأوكرانية من انقطاع التيار الكهربائي منذ عمليات القصف الروسي.

في سياق آخر، دخل الفوج الثاني لصواريخ «أفانجارد» الباليستية العابرة للقارات، والحاملة لرؤوس فرط صوتية، الخدمة القتالية في «فرقة أورينبورج» التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

بدوره، قال نائب مدير دائرة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية كونستانتين فورونتسوف، إن موسكو لن تستخدم أسلحة بيولوجية، مضيفا في مؤتمر صحفي عُقد في «جنيف»على هامش مراجعة معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية، أن بلاده متقيدة بشكل كامل وكلي بالتزاماتها المتعلقة بالمعاهدات الدولية وجميع أنشطة بلاده هي بالكامل للأغراض السلمية.

وأكد فورونتسوف، عدم وجود برامج في المجال العسكري تتعلق بالأسلحة البيولوجية، فيما اتهم مندوب «موسكو» الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف جينادي جاتيلوف، واشنطن بالتورط عسكريًا في إنشاء مختبرات سرية ليس فقط في أوكرانيا، ولكن في العديد من الدول الأخرى على طول حدود بلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بوتين يقضي يوما بأكمله بمقر قيادة القوات المشاركة في أوكرانيا

وقالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، إن الرئيس فلاديمير بوتين، أطلع على أعمال المقر المشترك للفروع العسكرية المشاركة في أوكرانيا، وأعرب الرئيس الروسي عن استعداده لسماع كافة المقترحات حول الإجراءات الفورية وعلى المدى المتوسط.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، إلى قضاء بوتين يوم الجمعة بأكمله في مقر قيادة القوات، كما عقد الرئيس الروسي اجتماعات ولقاءات منفصلة مع القادة.

«واشنطن» تخشى تطور التعاون الروسي الإيراني إلى شراكة دفاعية كاملة

من جانبها، عبرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه» عن قلق بلادها بشأن التعاون المتزايد بين «موسكو» و«طهران»، وقال مدير الوكالة ويليام بيرنز، في حديث لقناة «بي بي إس» الأمريكية، إن «واشنطن» وتخشى تطور الأمر في النهاية إلى شراكة دفاعية كاملة.

وأضاف بيرنز، ان علاقة الشراكة أصبح لها بالفعل تأثير في الأزمة الأوكرانية وقد تكون لها تداعيات أكثر خطورة في الشرق الأوسط في حال استمرارها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الورسية.

وفي إيطاليا، استبعد رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا، سفيري روسيا وبيلاروس من قائمة المدعوين إلى لقاء سنوي مع أعضاء السلك الدبلوماسي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.