جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 في الدقهلية والجيزة.. تبدأ 9 يناير

كثفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها الخاصة بامتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023، حيث تم إعلان جداول الامتحانات رسمياً، وفق الخريطة الزمنية التي حددتها الوزارة، على أن تُعقد الامتحانات ورقياً في لجان مراعية لكل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن ناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم وبالدقهلية، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023، مؤكداً أن الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم 14 يناير المقبل، وكثفت المديرية من الاستعدادات الخاصة بعقد الامتحانات وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

وأضاف ناصر شعبان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الطالب يختار بمساعدة المعلم وولي الأمر نشاطين من قائمة الأنشطة الاختيارية وفق ميوله وقدراته لمدة ساعة لكل مادة، على أن تقويم الأنشطة التربوية يكون عملياً قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين لمدة ساعة لكل مادة.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالدقهلية

وتُعقد الامتحانات على مدار 4 أيام متتالية، حيث يعقد يوم السبت، الموافق 14 يناير المقبل، امتحان مادة الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأحد امتحان الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية، والاثنين امتحان العلوم والمهارات المهنية، والثلاثاء امتحان التربية الدينية واللغة العربية.

وأكد مدير المديرية، أن امتحان مادتي المستوى الرفيع بمدارس اللغات فقط يجرى يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير المقبل، لمدة ساعتين وللغة الأجنبية الأولى من الساعة الثامنة صباحاً، وساعة ونصف للغة الأجنبية الثانية بفاصل زمني 15 دقيقة.

امتحانات الصف الخامس الابتدائي

من جانبه، أعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الصف الخامس الابتدائي، موضحاً في نشرة معممة على كل الإدارات التعليمية، أن امتحان مادة اللغة العربية يعقد لمدة ساعتين ونصف، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف، يوم الإثنين 9 يناير 2022، ويعقد يوم الثلاثاء 10 يناير 2023، امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف ومادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف.

وأضاف أشرف سلومة، أن يوم الأربعاء 11 يناير 2023 سيُعقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف و«ict» لمدة ساعة ونصف، ويعقد يوم الخميس 12 يناير 2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف، وتنتهي الامتحانات يوم السبت الموافق 14 يناير بامتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة نصف.

وشدد مدير المديرية، على جميع الإدارات التعليمية، بضرورة توجيه الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، مؤكداً تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات على مستوى المديرية.

تكليف موجهي المواد لوضع أسئلة الامتحانات

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد صلاح، مدير إدارة الزيتون التعليمية لـ«الوطن»، إنه يتم حالياً تكليف موجهي المواد لوضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، موضحاً أن الامتحانات ستوضع وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.