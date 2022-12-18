طقس اليوم بسوهاج: مائل للحرارة نهارا.. وشبورة مائية على الطرق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في محافظة سوهاج، موضحة أنه يسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا وفي ساعات الصباح الأولى، وتسجل درجة الحرارة العظمى 27 مئوية والصغرى 11 درجة، بارتفاع 4 درجات عن بداية الأسبوع الماضي.

طقس اليوم بسوهاج

ويشهد طقس اليوم بسوهاج ومراكز المحافظة المختلفة، هبوب رياح على فترات متقطعة من النهار، بسرعة 10 كم/الساعة، مع عدم وجود فرص لسقوط أمطار، وفقا للأقمار الصناعية بهيئة الأرصاد، ونسبة رطوبة 37%.

طقس اليوم في القاهرة

كما يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية على الطرق

وشهدت الطرق تكون شبورة مائية صباحا كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.