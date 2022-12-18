موعد امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي.. تبدأ باللغة العربية

أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث تُعقد ورقيا في المدارس داخل لجان تراعي الإجراءات الوقائية، وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

وقال ناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، إنّ امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي تبدأ السبت 14 يناير المقبل، بامتحان التربية الدينية واللغة العربية، ويوم الأحد الموافق 15 يناير المقبل، يعقد امتحان العلوم والمهارات المهنية.

موعد نهاية امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي

وأضاف ناصر شعبان، في نشرة معمّمة على الإدارات التعليمية، أنّ يوم الإثنين 16 يناير المقبل، يشهد عقد امتحان الرياضيات ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويعقد يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير المقبل، امتحان الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية.

وشدد مدير المديرية، على جاهزية المدارس لعقد الامتحانات، موضحا أنّ الأسئلة ستقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، وفق فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على الفهم، موجّها الطلاب وأولياء الأمور بالاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

موعد امتحانات نصف العام بالجيزة

من جانبه، أعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنّ يوم الإثنين 9 يناير 2022، يشهد عقد امتحان اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف الساعة، ثم التربية الدينية لمدة ساعة ونصف الساعة، ويعقد الثلاثاء 10 يناير 2023، امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف الساعة، والمهارات المهنية لمدة ساعة ونصف الساعة.

وأضاف أشرف سلومة، أنّ يوم الأربعاء 11 يناير 2023، يشهد عقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف الساعة، وict لمدة ساعة ونصف الساعة، ويعقد الخميس 12 يناير 2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف الساعة، وتنتهي الامتحانات يوم السبت 14 يناير 2023، بمادة الرياضيات لمدة ساعة نصف الساعة.

مواصفات الامتحانات

وفي سياق متصل، أكدت المديريات التعليمية، أنّ الامتحانات ستعقد ورقيا، ويتم وضعها وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على ألا تشتمل على أي أسئلة تحمل أي طابع سياسي.