موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 في الجيزة.. اعرف الجداول

بدأت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، الإعلان عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، والجداول الخاصة بالامتحانات لمختلف المراحل التعليمية، وفق الخريطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعلى أساس ذلك بدأت الاستعدادات بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، فما هي هذه الاستعدادات؟

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، اعتبارًا من 9 يناير المقبل، في المدارس، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وشددت المديريات على جميع الإدارات التعليمية، بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

استعدادات المديريات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، لم تتم فقط على مستوى المديريات أو الإدارات التعليمية، بل اشتملت أيضًا تدريب مكثف للمعلمين، على أساليب وفنيات صياغة الأسئلة وفقًا للنظم الحديثة، حيث نظمت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ورش عمل لتدريب موجهى المواد للمرحلة الثانوية على أساليب وفنيات وصياغة الأسئلة وفقًا لنظام التقييم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية.

نصائح وتعليمات مهمة، كشف عنها أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال جولاته الميدانية بالمدارس، أهمها ضرورة توعية الطلاب بالاستذكار الجيد وخطواته استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول، وتجنب الألعاب الإلكترونية حرصاً على سلامتهم، والتواصل الدائم بين المعلم وولي الأمر من أجل مصلحة الطالب.

وشدد أشرف سلومة، على الاهتمام بالتحصيل الدراسي ومراجعة منصات وزارة التربية والتعليم مثل قنوات مدرستنا واحترام المعلم والوقوف على أهمية الوقت والعمل بجد واجتهاد، مؤكدًا حرصه على مناقشة الطلاب فيما يقابلهم من مشكلات تعوق العملية التعليمية.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجيزة

*جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023

- يوم الإثنين الموافق 9 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، امتحان الهندسة والعلوم.

- يوم السبت الموافق 14 يناير 2023، امتحان الجبر والإحصاء واللغة الأجنبية.

- يوم الإثنين الموافق 16 يناير 2023، امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023

- الثلاثاء 10 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الخميس 12 يناير 2023 امتحان مادة الهندسة والعلوم.

- الأحد 15 يناير 2023، امتحان الجبر والإحصاء واللغة الأجنبية.

- الثلاثاء 17 يناير 2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

- السبت 21 يناير المقبل، امتحان مادة اللغة العربية والخط لمدة ساعتين ونصف.

- الأحد 22 يناير 2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- الإثنين 23 يناير المقبل، امتحان مادة العلوم والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 24 يناير المقبل، امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- الأربعاء 25 يناير المقبل، امتحان الهندسة.

- الخميس 26 يناير 2022، امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023

- الإثنين 9 يناير 2022، امتحان اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- الثلاثاء 10 يناير 2023، امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف والمهارات المهنية لمدة ساعة ونصف.

- الأربعاء 11 يناير 2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف وict لمدة ساعة ونصف.

- الخميس 12 يناير 2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف.

- السبت 14 يناير 2023، امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة نصف.

مواعيد امتحانات الصف الخامس الابتدائي

- الإثنين 9 يناير 2022، امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- الثلاثاء 10 يناير 2023، امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف ومادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف.

- الأربعاء 11 يناير 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف وict لمدة ساعة ونصف.

- الخميس 12 يناير 2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف.

- السبت 14 يناير 2023، امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة نصف.

مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي

- يوم الأحد 15 يناير 2023: مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.

- يوم الإثنين 16 يناير 2023: مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 17 يناير 2023: مادة اللغة الأجنبية الأولي لمدة ساعة ونصف والعلوم ولمدة ساعة ونص.

- يوم الأربعاء 18 يناير 2023: مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف.