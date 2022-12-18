«ألسن عين شمس» تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا 2023

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لفصل الربيع 2023 في تخصصات: الأدب واللغويات والترجمةلبرامج الدبلوم وتأهيلي الدكتوراه، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، في بيان الجامعة، أنه يتم تقديم طلبات الالتحاق والتسجيل في البرامج من خلال الرابط المخصص لذلك، وذلك اعتبارا من 19/12/ 2022 حتى 15/1/2023 وتعقد امتحانات القبول التحريرية للدبلوم والدكتوراه اعتبارا من يوم السبت الموافق 21/1/2023، وتعقد الامتحانات الشفوية يوم السبت الموافق 28/1/2023 لكل البرامج.

شروط القبول في دبلوم الدراسات العليا

- يشترط أن يكون الطالب حاصلاً على درجة ليسانس الألسن أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى والمعاهد (شريطة معادلة الشهادة في المجلس الأعلى للجامعات) بتقدير ”جيد” على الأقل.

- يدرس الطالب اللغة الأجنبية الثانية التي درسها في مرحلة الليسانس، ويمكن للطالب إضافة لغة أجنبية ثالثة قديمة أو حديثة من اللغات التي تُدَرَّس بكلية الألسن لتكون ضمن المقررات الاختيارية الحرة، بموافقة مجلس القسم العلمي.

- يعتبر الطالب مقيداً بشكل مبدئي، إذا أنهى إجراءات القيد قبل نهاية الأسبوع الثاني من فصْلَي الخريف والربيع أو الأسبوع الأول من فصل الصيف، ولا يُسمح للطالب بحضور المقررات إلا إذا قُيِّد بشكل مبدئي.

- لا يعتبر الطالب مقيدًا بشكل نهائي في أي مقرر إلا بعد سداد الرسوم الدراسية المقررة خلال المواعيد المعلنة بالكلية.