آخر موعد لحجز أراضي الإسكان 2022.. يستمر لمدة شهرين

طرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 305 قطع أرض للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، وذلك بشكل دائم وميسر دون أسبقية، وذلك ضمن الطرح الأول للتخصيص الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد «مسكن» بنظام الطرح الدائم.

وتتوزع قطع أراضي الإسكان 2022 على النحو التالي:

143 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن «القاهرة الجديدة - 15 مايو - بدر - أسيوط الجديدة - المنصورة الجديدة».

104 قطع أراض بمحور الأراضي المميزة، بمدن «السادات - الصالحية الجديدة - برج العرب الجديدة»، 58 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدينتي «النوبارية الجديدة - العاشر من رمضان».

وتستعرض «الوطن» آخر موعد لحجز أراضي الإسكان 2022 بالمدن الجديدة، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

آخر موعد لحجز أراضي الإسكان 2022 بالمدن الجديدة

وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يستمر حجز أراضي الإسكان 2022، لمده شهرين، على أن يكون آخر موعد لحجز أراضي الإسكان 2022، يوم 7/2/2023.

ونوهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يكون حجز أراضي الإسكان 2022 دون أسبقية من أي نوع سواء كانت الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز او حجز مبدئي لقطعة أرض أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

نظام سداد أراضي الإسكان 2022 بالمدن الجديدة

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الرسمي أنه يشترط لحجز أراضي الإسكان 2022، الالتزام بسداد (قيمة جدية الحجز + مصاريف الدراسة) مبلغ واحد غير مجزأ وعلى كود حجز قطعة الأرض، علما بأن القيمة المطلوب سدادها بواقع 351 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا، 100500 جنيه لقطع الأراضي المميزة و25500 جنيه لقطع الأراضي المتوسطة؛ ولا يعتد بأي قيمة خلاف ذلك.

وأشارت إلى أن سداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة يتم تحويلها على كود حجز قطعة الأرض التي قام العميل باختيارها، بالإضافة إلى أنه لا يعتد بأي مبالغ محولة على رقم حساب الهيئة بدون كود حجز قطعة الأرض علما بأنه يتم رد أي مبالغ تم تحويلها على رقم حساب الهيئة بدون كود الحجز على الحساب المحول منه ويرجى مراجعة كافة العملاء المحولين الحسابات الخاصة بهم.