23 جراحة قلب وعيون لغير القادرين خلال النصف الأول من ديسمبر بقنا

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، خلال النصف الأول لشهر ديسمبر، بإجراء 23 عملية قلب وعيون، فضلا عن تسليم 11 جهازا تعويضيا وأطراف صناعية للمرضى غير القادرين ولذوي الهمم على مستوى قرى ومراكز محافظة قنا.

النهوض بالأسر الأولى بالرعاية

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة قنا وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، في بيان اليوم، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأي خدمة طبية، أو الحالات التي تم تسليمها أي مساعدة أو مشروع تنموي أوالمساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.

جمعية الأورمان بقنا

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

عمليات عيون لغير القادرين

جدير بالذكر، قدمت جمعية الأورمان على مدار السنوات السابقة، في جانب عمليات العيون بمحافظة قنا 9982 جراحة عيون، وفي مجال عمليات القلب تم إجراء 1062 جراحة، فضلا عن تسليم 142 جهازا تعويضيا وطرفا صناعيا بجميع قرى ومراكز قنا.