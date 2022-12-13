توزيع أجهزة «لاب توب» للطلاب ذوي الهمم بجامعة جنوب الوادي 

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، وجمعية الأورمان، احتفالية خاصة لتوزيع 14 جهاز «لاب توب» على ذوي الهمم من أصحاب الإعاقه البصرية من أبناء جامعة جنوب الوادي.

احتفالية لتوزيع أجهزة على ذوي الهمم

حضر الاحتفالية كل من حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، والدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة والمجتمع، ونواب الجامعة، وعمداء الكليات.

وأكد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني، للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذاً لمبادرة «حياة كريمة»، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

مجهودات الجمعيات الأهلية

وأشاد «عثمان»، بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن «الأورمان» سعت على مدار السنوات الماضية لتقديم كل أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية بشكل عام وليس الطلاب فقط، لافتا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا، حيث قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع بجميع قرى ومراكز محافظة قنا ونجحت في توقيع الكشف الطبي على 47 ألف مريض، وإجراء 9,982 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 5219 نظارة طبية لغير القادرين.

يذكر أن «الأورمان» شاركت مؤخرًا في مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع ألف جهاز «لاب توب» مزود بأحدث برامج ناطق الشاشة للمكفوفين على طلاب المدارس والجامعات من المكفوفين وضعاف البصر، والتي تمكنهم من التعامل مع الجهاز بشكل مرن مما يسهل عملية التحصيل الدراسي.