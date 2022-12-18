حملة أمنية بالشرقية وأسيوط لضبط تجار المخدرات.. وتحريز 57 طربة حشيش

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرتى مركزى شرطة صان الحجر بالشرقية – الفتح بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاعات الأمن الوطنى و الأمن العام- الأمن المركزى) ومديريتى أمن الشرقية وأسيوط والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:

ففى الشرقية، قام رجال الشرطة بإستهداف أحد الأشخاص له معلومات جنائية وتبين عدم تواجده وبتفتيش مسكنه تم ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام - عدد 5 طربة لمخدر الحشيش.

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمسكن أحد العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة صان الحجر وبحوزته (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو – عدد من الطلقات النارية – دراجة نارية "بدون لوحات" – أدوات تغليف وتقطيع – ميزان حساس - هاتف محمول – عدد 4 سلاح أبيض) .

وفى أسيوط، تم ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة الفتح وبحوزته (عدد 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض) . وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (500,000 خمسمائة ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.