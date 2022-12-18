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ضبط 51 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة.. منها 114 «سير دون تراخيص»

كتب:

محمد بركات
12:09 م | الأحد 18 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (50693) مخالفة مرورية متنوعة  من بينها المخالفات التالية:

(15688) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(114) مخالفة السير بدون تراخيص.

(9) دراجات نارية مخالفة.

(21) مخالفة موقف عشوائى.

(11) مخالفة شروط الترخيص .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية

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