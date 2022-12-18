حبس شقيقين بتهمة حرق شقة وتكوين عصابة للاتجار في المخدرات بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس شقيقين لاتهامهما بالاشتراك مع شقيقهم الثالث، بحرق شقة شقيق طليقة شقيقهما، وتكوين عصابة للاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات، وكلفت أجهزة الأمن بسرعة ضبط الشقيق الثالث المتهم الرئيسي في حرق الشقة وتجارة المخدرات.

حريق يكشف عصابة لتجارة المخدرات بشبرا

وكان حريق نشب في إحدى الشقق بشبرا الخيمة قاد رجال مباحث مديرية أمن القليوبية إلى عصابة لترويج الهيروين، حيث نشب حريق في شقة اتهم مالكها طليق شقيقته وشقيقيه بإشعال النيران بها، وبالفحص تبين أن المتهمين جميعهم تجار مخدرات وتم ضبطهم، عدا الأول، وبحوزتهم مخدرات وسلاح، وتولت النيابة التحقيق.

إخطار بنشوب حريق في شقة

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية بأحد العقارات بدائرة القسم، واتهام مالكها لطليق شقيقته وشقيقيه بإشعال النيران بها لوجود خلافات عائلية بينهم.

وبالفحص والتحري تبين قيام المتهمين بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع طليق شقيقة المجني عليه، كما توصلت التحريات إلى قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية دون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، عدا الثالث، وبتفتيش محل إقامتهم عثر على بندقية آلية وبندقية خرطوش وطبنجة وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة وكمية من مخدر الهيروين تزن 1 كيلو جرام ومبلغ مالي وعدد 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول «هارب»، على إثر خلافات عائلية، وكذا اشتراكهم معه في الاتجار بالمواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم وحيازة الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

العقوبة القانونية

وأوضح أحمد عبد الستار، محام، لـ«الوطن»، أن الواقعة تنقسم إلى شقين، الأول واقعة الحريق، والتي تكون العقوبة بها السجن المشدد والغرامة، وتغلظ في حالة وجود سبق وإصرار في الواقعة.

والواقعة الثانية تجارة المخدرات والتي تصل العقوبة بها للسجن المؤبد، وتغلظ للإعدام والغرامة المالية ومصادرة المضبوطات.