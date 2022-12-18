«الداخلية» تواصل تيسير إجراءات الحصول على المستندات للمترددين على «الجوازات»
كتب:
محمد بركات
12:19 م | الأحد 18 ديسمبر 2022
الداخلية تواصل تفعيل إجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين فى الجوزات
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
حيث قامت أقسام الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية بإستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام ، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.