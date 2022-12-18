«الداخلية»: ملاحقة تجار المخدرات في المناطق الراقية بالقاهرة وتحريز حشيش وهيروين

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى مكافحة ذلك النشاط الإجرامى عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية عن ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) حال تواجدهما بمحل سكن أحدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما 45 كيس من جوهر الحشيش المخدر وزنت 4,500 كيلو جرام - بندقية آلية - 2بندقية خرطوش – طبنجة - فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سيارة - مبلغ مالى - 2هاتف محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

كما تم ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق – له معلومات جنائية) .. حال تردده على دائرة قسم شرطة الحدائق ، وبحوزته (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت ٥٠٠ جرام - مبلغ مالى – ميزان حساس - هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه. ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم المقطم) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبحوزته (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 500 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتف المحمول بقصد التواصل مع عملائه والمبلغ المالى من متحصلات البيع. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.