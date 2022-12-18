افتتاح المعرض السنوي لفناني مراسم وكالة الغوري الأربعاء المقبل

يفتتح قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، المعرض السنوي لفناني مراسم وكالة الغوري، في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء المقبل، بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، بحضور الدكتورة سلوى الشربيني مستشار الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني وثلاثين فناناً مشاركين من أجيال مختلفة، على أن يستمر عرض أعمالهم حتى 31 ديسمبر الجاري.

استشراف رحلة البحث والتجريب

وذكر «قانوش»، في بيان له، أن معرض فناني مراسم وكالة الغوري يعد إطلالة مهمة للاطلاع على تجارب كوكبة من الفنانين، نستشرف منها النقلات الفنية ورحلة البحث والتجريب التي مارسوها خلال عام، كما يجدد هذا الحدث السنوي تسليط الضوء على أهمية المُبادرات التي تٌقدمها وزارة الثقافة دعماً للفنانين متمثلة في مراسم وكالة الغوري.

من جانبها، أشارت الفنانة مي عصام الزهيري مدير مراسم وكالة الغوري وقوميسير المعرض، إلى التباين الواضح في المدارس الفنية المختلفة التي تبناها الفنانون المشاركون، والذين تنوعت أعمالهم بين التصوير والنحت والخزف تمتزج فيها رؤآهم المتنوعة وتجاربهم المختلفة التي ظهرت من خلال مشاركاتهم في المعارض الفردية والجماعية على مدار العام، كما أن بعض هذه التجارب يرفع عنها الستار للمرة الأولى في المعرض الذي حرصت عليه إدارة المراسم منذ إنشائها حتى الآن لإثراء التجربة الفنية بين التواجد الملحوظ لقامات فنية بجانب شباب وجيل الوسط.

والفنانون المشاركون في فعاليات المعرض هم إبراهيم المُطيلي، وإبراهيم غزالة، وأحمد إبراهيم، وأحمد عبدالعزيز، وأماني زهران، وإيمان مهران، وإيهاب الأسيوطي، وجمال عبدالناصر، وحسن عبدالفتاح، وحسن كُريم، وراغب إسكندر، ورضا خليل، وطه عشماوي، وعزة مصطفى، وعصام الدين طه، وفدوى رمضان، وفرغلي عبدالحفيظ، ومجدي الكفراوي، ومحمد الدسوقي، ومحمد الشامي، ومحمد الصبان، ومحمد الناصر، ومحمد سيد توفيق، ومحمد غانم، ومديحة متولي، ومصطفى الفقي، ونوبي بديع، وهشام نوار، ووئام المصري.