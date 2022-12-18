ضبط «وسيط زواج» غير مرخص في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط «وسيط زواج» غير مرخص في محافظة الشرقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أشار إلى وجود عدة لافتات على أحد المنازل، تتضمن قيام شخص بالإعلان والترويج عن عمله بمهنة وسيط للزواج بمحافظة الشرقية بدون ترخيص.

وسيط زواج بدون ترخيص

وبالفحص تبين قيام صاحب مخزن خشب، ومقيم بمحافظة الشرقية، بوضع اللافتات المشار إليها منذ 15 يوماً، وقيام نجله بإزالتها في اليوم التالي.

وباستدعاء الابن وبسؤاله، أفاد بقيام والده بوضع تلك اللافتات لرغبته فى العمل كوسيط لتسهيل الزواج، وحال مشاهدته اللافتات قام بإزالتها في اليوم التالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.