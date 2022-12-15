وزارة التضامن تنظم لقاءً موسعًا لمديري إدارات المرأة بالمحافظات

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي اجتماعًا موسعاً بحضور الدكتورة آمال ذكي مستشار برنامج وعي، وجاكلين ممدوح مدير عام شئون المرأة بالوزارة، وأحمد شاهين مسئول المنصة الرقمية، ومديري إدارات المرأة على مستوى جميع المحافظات بالجمهورية، حيث تناول الاجتماع شرحًا لنظام العمل الجديد للرائدات الاجتماعيات والرد على كافة الاستفسارات الواردة من المديريات.

وأكدت الدكتورة آمال ذكي مستشار برنامج وعي أن الاجتماع استعرض تطبيق إدارة عمل الرائدات والتدريب على كيفية استخدامه، كما تضمن التدريب على قاعدة بيانات الرائدات الاجتماعيات والبالغ عددهم حتي الآن 14 ألف رائدة اجتماعية على مستوى الجمهورية، إضافة إلي التدريب على قاعدة بيانات الأسر المستهدفة 2.8 مليون أسرة، والتي تشمل المرحلة الأولى من خصائص الأم، كما تناول الاجتماع عرضًا للنظام الإلكتروني لمتابعة عمل الرائدات الاجتماعيات وتدريب مديري إدارة المرأة بالمديريات على شاشة عرض إنجاز الرائدات الاجتماعيات على كافة مستويات الجمهورية.

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التوعية بالقضايا القومية

وأكدت ذكي أن عمل الرائدات الاجتماعيات ميدانيا، وليس مكتبيا ويشمل بالإضافة لدور التوعية بالقضايا القومية وتعزيز القيم الإيجابية ونبذ المعتقدات والعادات السلبية تعريف الأسر المستهدفة بالخدمات التي تقدمها وزارة التضامن والوزارات والهيئات الأخرى، وذلك من خلال نظام الإحالة الجديد والذي تم استعراضه خلال الاجتماع والذي يكفل وصول الأسر المستهدفة إلي الخدمات التي تقدمها الدولة وتحديد الفجوات الموجودة في الخدمات لتكون تحت بصر متخذي القرار، بما يضمن التوزيع العادل للخدمات، بالإضافة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للأسر المستهدفة من خلال متابعة الرائدات للأسر.

ومن أهم أنشطة وبرامج الوزارة التي توجه الرائدة المستفيدات إليها «الحضانات – عيادات 2 كفاية – برامج التمكين الاقتصادي- المدارس المجتمعية – مراكز التكوين المهني – مراكز التأهيل، معارض الأسر المنتجة، برنامج تكافل وكرامة».

سلسلة من التدريبات المتميزة للرائدات الاجتماعيات

وتستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة سلسلة من التدريبات المتميزة للرائدات الاجتماعيات الجدد لتدريب وتأهيل الرائدات للقيام بالمهام الموكلة إليهم بكفاءة وفاعلية، كما تم وضع نظام فعال لقياس دور الرائدة في رفع وعي الأسرة من خلال استمارات وعي، ويعد البرنامج القومي للرائدات الاجتماعيات من البرامج التي توليها الوزارة أهمية خاصة برعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.