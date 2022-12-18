أخبار الذهب اليوم.. تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف نوفمبر

اتجهت أسعار الذهب العالمية لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف نوفمبر الماضي بالرغم من تعافيه نوعا ما خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن أشار البنك المركزي الأمريكي إلى الحاجة لمزيد من الرفع في سعر الفائدة للحد من التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1791.59 دولار للأوقية، لكنه خسر نحو 0.3 %هذا الأسبوع، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % لتبلغ 1800.20 دولار.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء الماضي سعر الفائدة 50 نقطة أساس كما كان متوقعا، وقال جيروم باول رئيس المجلس إن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة العام المقبل، وذلك على الرغم من تفاقم المخاوف من الركود.

في حين يعد الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد، مما يضعف جاذبيتها.

انخفاض أسعار الذهب 60 جنيها

وفي السوق المحلي انخفضت أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال تعاملات أمس السبت، حيث انخفض الجرام نحو 60 جنيه، وبحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، فإنّ عيار 21 سجّل نحو 1800 جنيه بدلًا من 1860 جنيهًا للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، سجل 2057 جنيه، وعيار 18 نحو 1543 جنيها، وعيار 14 نحو 1200جنيه للجرام، أما سعر الجنيه الذهب بلغ 14 ألفا و400 جنيه، دون إضافة الدمغة أو الضريبة.

صعوبة التنبؤ بأسعار الذهب

وفي هذا السياق قال عمرو المغربي عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الوقت الحالي يصعب فيه التنبؤ وتوقع أسعار الذهب وكيف سيكون سعرها في المستقبل، خاصة أن السوق في الوقت الحالي يشهد ترقبا للقرارات التي سيعلنها المركزي خلال الأيام المقبلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المتحكم الأول في السوق حاليا هو العرض والطلب فقط، ولا يحتكم لأي شيء غير ذلك في الوقت الحالي.