«التنمية الحضرية»: مشروع «داره» يستهدف 500 ألف وحدة سكنية بالمحافظات

قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، إن مشروع «داره»، ينافس جميع الفئات من المواطنين من أول المستوى المتوسط حتى الاستثماري العالي، ونستهدف 500 ألف وحدة سكنية على مستوى المحافظات كلها، مشيرًا إلى أن المرحلة الاولى التي نعمل بها تُعرف بـ«المرحلة العاجلة».

تنفيذ 114 ألف وحدة سكنية بنسبة 77%

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار» عبر فضائية «DMC»، أنه تم تنفيذ 114 ألف وحدة سكنية بنسبة متوسطة، وصلت 77% بين 13 محافظة، مشيرًا إلى أنه تم التعاون مع بنك التعمير والإسكان من خلال عقد اتفاقية تُتيح للبنك فتح المنصة الخاصة به للحجز من خلالها، موضحًا أن البنك فتح المنصة اليوم لأول مرة للحجز عليه، كما أن كراسة الشروط متواجدة على الموقع نفسه.

دفع 75 ألف جنيه لجدية الحجز

أشار الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، إلى أنه يتم دفع 75 ألف جنيه لجدية الحجز، ويتم استكمال 15% بعد الحصول على الوحدة السكنية، موضحًا أن نظام التقسيط 3 أو 5 او 7 سنوات، متابعًا أنه يمكن فتح التمويل العقاري في البنوك مع المواطنين إذ ينطبق على الوحدات كل الشروط ، فضلًا عن كونها كاملة التشطيب.

وتابع أننا نفتح التسويق للمشروع، وذلك أهم ما يميز مبادرة «داره» التابعة لصندوق التنمية الحضرية، مشيرًا إلى «المواطن الذي سيحجز شقة، سيقوم بتفقدها من حيث التشطيب وغيره، ولن يحجز على تصميمات أو ورق».