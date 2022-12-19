معلومات عن مركز «إكتاد» الدولي.. يساعد في مراقبة الأمراض الحيوانية

تساهم منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في مصر في الحفاظ على الثروة الحيوانية ومجابهة الأمراض الحيوانية وذلك من خلال مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود «إكتاد».

ونتعرف في النقاط التالية عن دور مركز إكتاد للدعم الفني:

- تأسس مركز إكتاد عام 2006 لتقديم الدعم الفني وذلك بدعم نظام الإنذار المبكر للأمراض الحيوانية من خلال التحري والاستجابة والمراقبة الوبائية وقدرات التشخيص المعملي على الصعيدين المركزي والميداني.

- تتمثل المداخلات الرئيسية للمشروع في تقديم الدعم للشبكات الوبائية في المحليات في كل المحافظات.

- يقوم المركز بتقديم المساعدات والدعم الفني والمالي سنوياً لإعداد وتنفيذ استراتيجات التقصي والرصد القائم علي تحديد أماكن المخاطر بطول سلسلة الانتاج.

- تم دعم قدرات العاملين في عملية تشخيص صحة الحيوانات من خلال التدريبات التي حدثت في مصر والخارج.

- كما وفر المركز المعدات وكذلك المواد الاستهلاكية والكيميائية الأساسية؛ وقام بتقديم العديد من أنشطة الدعم الفني والاستشارات للهيئة العامة للخدمات البيطرية بخصوص تطوير استراتيجيات الحد من انتشار الأوبئة بين الحيوانات وخاصة الدواجن.

- من أبرز الأنشطة التي قام بها المركز الخطة القومية للحد من انتشار انفلونزا الطيور التي اعتمدت من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

- كذلك تم إنشاء فريق عمل الربط الرباعي ويضم ممثلين لوزارة الزراعة ووزارة الصحة.

- كذلك تم دعم الشراكات ما بين القطاع الخاص والفطاع الحكومي في أنشطة الدعم الفني والأنشطة الخاصة بتطوير السياسات.

- تم من خلال المركز تقديم الدعم الفني للحد من حالات تفشي الأوبئة السريعة الانتشار مثل: مرض الحمي القلاعية.

- أعدت الفاو بالتعاون الوثيق مع الإدارات المعنية في وزراة الزراعة وغيرها من الشركاء المعنيين، البرنامج الشامل المشار باسم EPT-2 «لكيفية مواجهة خطر نشؤ الأوبئة وانتشارها».

- كل هذه المداخلات تتماشى مع السياسات والاستراتيجيات الحكومية الحالية وسيتم دمجها في أعمال التنمية لضمان استدامة أنشطة المشروع حتى بعد انتهاء مدته.