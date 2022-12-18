مصدر بالأزهر: طالبة الثانوية المستغيثة بالإمام الأكبر حصلت على درجاتها كاملة

أكد مصدر مسؤول بقطاع المعاهد الأزهرية، أنّه جرى تشكيل لجنة خاصة لفحص شكوى إحدى الطالبات، ومراجعة أوراق إجابتها، حرصا على مستقبلها، للتدخل وإنقاذ مستقبلها في إطار تظلمها من نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية.

جاء ذلك استجابة لمناشدة الطالبة مي سعيد محمود المعاملي، الحاصلة على الثانوية الأزهرية العام الماضي 2021-2022، لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأوضح المصدر، أنَّه بعد فحص ومراجعة أوراق إجابة الطالبة، تبين حصولها على درجاتها المستحقة كاملة، وأنَّها لم تتعرض لأي ظلم في التصحيح، مبينًا أنَّ الأزهر الشريف بقطاعاته، يحرص أشد الحرص على مصلحة أبنائه، ويفتح كل عام باب التظلمات إلكترونيًّا.

وتعرض أوراق إجابة الطالب عليه في إدارته التعليمية، بعد تقديم التظلم، ويكتب تقريرًا بأي نقاط أو درجات يتظلم منها، ثم يُفحص التقرير وفي حالة وجود أي درجات مستحقة يتم إضافتها للطالب على الفور.