«التموين» لقناة الحياة: توريد الأقماح لصوامع الدولة أسعاره مجزية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن الاجتماع الذي جرى عقده منذ أكثر من أسبوع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة مدخلات الأعلاف من فول صويا وذرة، وكان هناك توافق ما بين الحضور، على ضرورة توفير الأعلاف، سواء الموجودة في المواني أو تشجيع منتجي الأعلاف للإنتاج محليا.

الحكومة عملت على الاستثمار في إنشاء الصوامع

أضاف «عشماوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الحكومة عملت على الاستثمار في إنشاء الصوامع والصوامع الحقلية، وزيادة السعات التخزينية تشجيعا للمزارعين والمنتجين، لتوريد الأقماح بأسعار مجزية.

المزارع والمضارب الحكومية

واستطرد: «بالنسبة للأرز، طبقا لما هو متفق عليه، هناك كوتة يتم توريدها من المزارع لصالح المضارب الحكومية، والأرز يتم الإعلان عن المخزون بتاعه، ولو هناك تاجر أو مزارع لديه مخزون من الأرز، يتم الإعلان عن تلك الكميات لوزارة التموين والتجارة الداخلية».

وأوضح أن المواطن يستيطع التواصل مع جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن أي شكوى سعرية أو عدم وضع التجار الأسعار على المنتجات.