أستاذ علوم سياسية لـ قناة الحياة: الأحادية القطبية انتهت.. والعالم يتحرك في اتجاه جديد

قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ النظام الدولي تغير بشكل كبير، ولم يعد يسمى بالقطبية الأحادية، إذ تسيدت أمريكا العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وهذه الفترة انتهت.

وأضاف خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم، الذي يعرض على قناة الحياة، من تقديم الإعلامي محمد شردي: «نتحرك الآن في اتجاه نظام دولي جديد لم يستقر شكله النهائي، نحن الآن في مرحلة سيولة غير واضحة المعالم، والبعض قد يصفها بأنها تعددية قطبية، الولايات المتحدة لا تزال موجودة، والصين صاعدة بقوة، وروسيا تحاول أن تجد لها موطئ قدم في النظام الدولي».

اختلاف مصادر القوة

وتابع: «هناك الهند واليابان والاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن هناك تعددية قطبية، مصادر القوة اختلفت، إذ لم تعد قاصرة على القوة العسكرية فقط، بل أصبحت القوة التكنولوجية مصدرا أساسيا للقوة، وتخوف أمريكا من الصعود الصيني لا يتعلق بأرقام الاقتصاد والفائض التجاري فقط، ولكن بكين تستثمر بقوة في قطاع التكنولوجيا، وخاصة عالية القيمة».