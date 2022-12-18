«مكنتش أقصد».. اعترافات المتهم بدهس نجله في الوادي الجديد وقانوني يوضح العقوبة

حالة من الحزن الألم سيطرت على أهالي الوادي الجديد، بعد مصرع طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، نتيجة خطأ والده الذي دهسه بسيارته الخاصة دون أن يدري بأن فلذة كبده أسفل عجلات السيارة، وأوضح الأب خلال اعترافاته أمام جهات التحقيق، أنه لم يدرِ بذهاب طفله وراء السيارة.

اعترافات الأب المتهم بدهس نجله

مع غروب شمس يوم الجمعة، غربت معها حياة الطفل الصغير الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، شاهد والده يستعد للرحيل بعد وصلة لعب دامت بينهما، فانتابت الطفل حالة من البكاء يريد الذهاب برفقة والده، إلا أن الأب تركه وخرج مسرعا لقضاء بعض الأعمال، دون أن يدرك بأن طفله فر مسرعا وراءه أملا في اللحاق به.

وتابع الأب في اعترافاته أمام جهات التحقيق، أنه لحظة استعداده للرحيل فوجئ بصراخ نجله، لكن بعد فوات الأوان، كان الطفل قد دهس أسفل عجلات السيارة، يلفظ أنفاسه الأخيرة، صدمة عارمة شلت أطراف الأب لحظة مشاهدته لجسد فلذة كبده يتلوى أمام عينيه، دون أن يفعل له شيئا، وسقط الابن جثة هامدة نتيجة خطأ والده.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما، تلقت مديرية أمن الوادي الجديد، بلاغ يفيد بمصرع طفل 4 سنوات في إحدى قرى مركز باريس، بعد أن دهسته السيارة التي يمتلكها والده عن طريق الخطأ أثناء قيادة والده للسيارة ورجوعة للخلف.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم

ومن جانبه، أوضح محمد ثابت المحامي بالنقض، أن هذه الواقعة تُعد قتل خطأ، مشيرا إلى أن المادة 238 من قانون العقوبات تنص على «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».