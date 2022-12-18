خبير صلب: مصر نجحت في تصدير 1.4 مليون طن من منتجات الحديد بـ10 أشهر

نجحت مصر في تحقيق مستويات قوية من صادرات منتجات الحديد والصلب، خلال الأشهر العشرة الماضية، بدعم من تنافسية أسعار الطاقة.

وقال المهندس رامي صالح خبير صناعة الصلب، إن الميزة التنافسية التي تمتلكها مصر في قطاع الطاقة، أسهمت في دعم صادرات القطاع، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بعد الحرب الأوكرانية.

وأكد خلال الجلسة التي عقدت عن صناعة الصلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش قمة «فاست ماركتس» للصلب بمدينة دبي، أن الحفاظ على أسعار الطاقة في مصر دون زيادة، سواء للغاز الطبيعي أو للكهرباء، ساهم في نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق عالمية، منها أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

نمو في الاستهلاك المحلي

وتوقع «صالح»، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة «المراكبي للصلب»، أن ينمو استهلاك أطوال الحديد في السوق المحلية، هذا العام، إلى 7.9 مليون طن، وأن يتجاوز استهلاك المسطحات 2 مليون طن.

اقرأ أيضا: مصر تتفوق على الدول العربية في إنتاج الصلب خلال النصف الأول من 2021

ورجح خلال الجلسة أن تسجل واردات البليت، مستوى أعلى من مليون طن في نهاية العام الجاري، بزيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد مستويات أقل من 100 ألف طن، وربط تزايد واردات البليت، بالتأثير الكبير على مستويات إنتاج الصلب الخام في مصر، والذي توقع أن يتراجع بنحو 5% على أساس سنوي.

تطرق «صالح» إلى استهلاك مصر من الخردة، حيث سجلت واردات الخردة في عام 2021 كمية 3.8 مليون طن، مشيرا إلى أن العام الجاري قد يسجل مستوى مقارب عند 3.9 مليون طن.

ورصد خبير صناعة الصلب بعض التحديات التي تواجه صناعة الصلب محليا، التي كان على رأسها إتاحة المواد الخام للصناعة، وتحول إنتاج الصلب ليكون أقل انبعاث للكربون، وأكثر كفاءة في الطاقة، بما يسهم في زيادة صادرات القطاع إلى دول أوروبا.