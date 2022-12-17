افتتاح الدورة الـ12 لمهرجان التحطيب بالأقصر (صور)

شهدت مدينة الأقصر، افتتاح فعاليات الدورة الـ12 للمهرجان القومي للتحطيب، بساحة أبو الحجاج وسط المدينة، بمشاركة 40 لاعبا من محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، بالإضافة للفرق الممثلة من محافظات الصعيد وشيوخ اللعبة، كما شاركت في مهرجان هذا العام، فرق من «بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، ملوى، الشرقية»، للفنون الشعبية، ومجموعة مزمار النيل المصاحبة للاعبي التحطيب.

وافتتحت الحفل فرقة الفنون الشعبية بالشرقية للمرة الأولى، تنوعت العروض بين الغناء التراثي والعروض الاستعراضية، وتمثيل عرض الفرح الريفي، بحضور الآلاف من أهالي الأقصر وقرى الصعيد المجاورة، وعددا من شباب وشابات رحلات قطار الشباب والرياضة.

لعبة تراثية

لعبة التحطيب، لعبة فرعونية قديمة تعرف في صعيد مصر باسم «لعبة الرجال»، وهي الوحيدة التي لم تلعبها النساء نظرا لقواعدها الصارمة، ونجحت مصر في تسجيلها ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو عام 2016، وذلك لتناقلها من جيل إلى جيل بدءًا من عصر الفراعنة حتى الآن، إذ وُجدت اللعبة منقوشة على جدران المعابد والمقابر الفرعونية بوادي الملوك والملكات، غرب الأقصر.