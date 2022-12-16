القوات الأوكرانية تقصف مدينة «ستخانوف» بـ3 صواريخ «هيمارس»

قصفت القوات الأوكرانية، بـ3 «صواريخ هيمارس» الأمريكية، مدينة «ستخانوف بجمهورية «لوجانسك» الشعبية التي ضمتها «موسكو» إلى أراضي الاتحاد الروسي على إثر استفتاء.

وكانت السلطات الأوكرانية، أعلنت في وقت سابق، أن «موسكو» استهدفت «خيرسون»، بأكثر من 16 غارة، في قصف أسفر عن سقوط قتيلين وأدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

فشل محاولات أوكرانية لاستعادة موقع في «سيفيرنويه»

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى أن منطقتي «دونباس» و«خاركيف» تعرضتا لهجمات روسية وحشية. وفي وقت سابق، توقع قائد الجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، شن القوات الروسية هجوماً جديداً على كييف في الأشهر الأولى من العام المقبل 2023، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، أشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إلى فشل محاولات أوكرانية لاستعادة موقع في «سيفيرنويه» و«كراسنوجوروفكا»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأحبطت القوات الروسية، على محور «كراسني ليمان»، هجوم نفذتها 4 مجموعات من القوات المسلحة الاوكرانية، فيما لقى أكثر من 40 جنديا أوكرانيا مصرعهم.

القوات الروسية تحبط محاولة للهجوم على محور «كوبيانسك»

وقصفت القوات الروسية، الاحتياطيات الأوكرانية في «دوبروفوليه»، مشيرة إلى سقوط 40 فردا بين قتيل ومصاب، فيما أحبطت «موسكو» محاولة للهجوم على محور «كوبيانسك»، وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى مقتل نحو 35 جنديا أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أوضح خبير عسكري روسي يدعى أليكسي ليونكوف، لوكالة انباء «سبوتنيك» الروسية، أن تسليم الولايات المتحدة الأمريكية المحتمل لمعدات إلكترونية متطورة إلى أوكرانيا لتحويل الصواريخ إلى قنابل ذكية لا معنى له لأن «كييف» لم يعد لديها طيران عسكري.

السفارة الروسية: واشنطن تواصل محاولاتها شبه الجنونية لتوسيع الضغط على موسكو

بدورها، أشارت سفارة «موسكو» لدى الولايات المتحدة الامريكية، إن عقوبات «واشنطن» الجديدة ضد روسيا دليل على الحقد العاجز، مشيرة إلى مواصة إدارة الرئيس جو بايدن محاولاتها شبه الجنونية لتوسيع الضغط على بلادها من خلال العقوبات.

وأضافت السفارة الروسية، أن «موسكو» ستواصل تطورها المتتالي، رغم الضغوط الخارجية، فيما وقعت ليتوانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، عقدا لشراء «فيلنيوس» 8 منظومات راجمات «صواريخ هيمارس» من«واشنطن»

اقتصاديا، قال مصدر، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن «الاتحاد الأوروبي» لا يخطط لفرض حد لسعر الغاز الروسي في المستقبل القريب، فيما أشار نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، إلى أن «موسكو» تعمل على إنشاء نظام بدون تأشيرة مع معظم دول الخليج، بما فيها السعودية والبحرين، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.